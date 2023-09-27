Uzmanlar uyarıyor! Yırtık paketleri satın almayın

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Sosyal medyada bazı marketlerin sattığı tavuk, kırmızı et gibi ürünlerde paketlerin yırtık olduğuna dair görüntüler yayıldı. Pakette yırtık varsa, kokuyorsa ve rengi griye dönmüşse kesinlikle kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, besin zehirlenmesi yaşanabileceğine dikkat çekti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut şunları söyledi:

ETLERE İYİ BAKILMALI

“Paketli ürünler yırtık olduğu zaman hava teması olduğu için bakterilerin ve mikro organizmaların üremesine neden oluyor. Bu da ürünün bozulmasına ve besin zehirlenmesine yol açacaktır. Süt ürünleri de mutlaka paketinde ve paketi korunmuş olmalı ancak et ve et ürünlerinde bu daha önemli. Kusma, ishal gibi tipik besin zehirlenmesi ile başlıyor ancak kişi bunu tolere edemezse kanlı ishale kadar ilerleyebiliyor. Besini tükettikten sonra 1 ila 3 saatte belirtiler ortaya çıkıyor. Eğer 3 saati geçerse ve ishal çok ciddi şekilde oluyorsa hemen hastaneye başvurmak gerekiyor. Bu arada ürünü alırken üstünde çok fazla buz olması da ürünün orada çok uzun süre kaldığı anlamına geliyor.”

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NASIL ANLAŞILIR

Bozulduğuna dair kararsız kalınıyorsa şunlara dikkat edilmeli:

- Pakette minik bir yırtık dahi olsa bakteri ürediği düşünülerek kullanılmamalı.

- Tavuk alırken rengi pembe değil de beyaz ve özellikle de griye dönmüş ise kesinlikle bozulmuş demektir.

- Dokunulduğunda daha cıvık şekilde ise yine bozulmuş olarak kabul edilebilir.

- Pişirildiğinde rengi kolayca beyaza dönmüyorsa bu da şüpheli olarak kabul edilmeli.

- Kötü kokuyorsa da kesinlikle bozulmuş ve atılması gereken bir ürün olarak kabul edilmeli.