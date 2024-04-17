Uzmanlar uyardı: Lunaparklar da gözden geçirilsin

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Antalya’da 12 Nisan günü yaşanan teleferik kazasıyla ilgili Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca ve Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, ortak basın toplantısı düzenledi. Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda mekanik, elektriksel ve inşaat yoğunluğu yüksek olan tesislerin denetim süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yapan Prof. Dr. Atmaca, 1 kişinin yaşamını yitirip 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin 23 saat mahsur kaldığı teleferik kazasıyla ilgili soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini vurguladı.



‘MEVZUAT DÜZENLENMELİ’



Ön raporda tahribatsız muayene yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir bilginin yer almadığına dikkati çeken Atmaca, “Tahribatsız muayenelerin yapılıp yapılmadığı bizim için çok önemli. Ön raporda bunu görmedik. Teleferik belli bir devirde döndüğünde sayaç işlemeye başlar. Eğer devir tamamlamadıysa 5-10 yıl gibi periyodlarla bu muayene yapılır. Bu muayeneyi gözle değil özel cihazlarla yaparsınız. Manyetik veya ultrasonografik denetim diyebiliriz. Türkiye’nin birçok yerinde buna benzer sistemler çalışmaya devam ediyor. Lunaparklar, tema parkların faaliyeti özellikle yaz aylarında artıyor. Bu tesislerin tamamına ait bakım ve kontrolleri tesis işletmecileri tarafından zaman kaybetmeden tekrar gözden geçirilmeli. İlk olarak bu tür sistemlerin bakımı konusundaki mevzuat zaman kaybetmeden yeniden düzenlenmeli. Denetim kamusal alanda kalmalı.”