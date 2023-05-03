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Uzmanlar uyardı: Kızamık vakalarında Avrupa ikincisiyiz

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#Kızamık#Avrupa#Türkiye
Uzmanlar uyardı: Kızamık vakalarında Avrupa ikincisiyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Türkiye, çocukluk çağı aşılamasında yüzde 98’lik bir oranla uzun süre Avrupa’da ilk üçte yer aldı.

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Ancak artan aşı karşıtlığı ve aşı kararsızlığı nedeniyle, yıllar sonra yeniden kızamık salgınlarıyla karşı karşıya kalınıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 2023 Ocak ayında artış eğilimine giren kızamık vakalarında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri kızamık vaka sayısına göre 466 kişi ile Türkiye’nin şubat ayı sonu itibarıyla Avrupa ikinciliğine yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, aşı kararsızlığı yaşayan kesimin bir an önce onların anlayacağı dilden yoğun kampanyalarla çocukluk çağı aşılarını eksiksiz yaptırmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Yavuz, kızamığın COVID’den çok daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek özellikle 12 ay öncesi çocukların enfekte olması durumunda virüsün beyne yerleşerek 7-8 yıl sonra çok ağır sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

 

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#Kızamık#Avrupa#Türkiye

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