Uzmanlar Hürriyet’e açıkladı: ‘Süper fetasyon’ nadir görülür

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Türkiye, Esra Erol’un programındaki ‘ikiz bebek’ olayını konuşuyor. ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz’ın kendisini aldattığını söyledi. Betül Yurulmaz’ın, eşinin Özge Çelik isimli bir kadından ikiz çocukları olduğunu söylediği programda taraflar yüzleşti. Betül Yurulmaz, boşanmak için, Veysel Yurulmaz ve Özge Çelik’in ikiz bebeklerine DNA testi yapılmasını istedi. DNA testi sonucunda, Veysel Yurulmaz, ikizlerden sadece birinin babası olduğu çıktı.

Olayın ardından Betül ve Veysel Yurulmaz, Küçükçekmece Adliyesi’ne giderek resmi olarak boşandılar. Adliye çıkışında ise Betül Yurulmaz ve Özge Çelik’in tartıştığı görüldü. Adliyede çıkan olayda Betül Yurulmaz, Özge Çelik’e “Yuva yıkanın sonu böyle olur. Diğer çocuk kimin Özge Hanım” diye bağırdı. İkilinin arasında demir parmaklıkların olduğu tartışmada Özge Çelik’in, Betül Yurulmaz’ın kafasına su şişesi fırlattı. Tartışan ikiliyi çevredekiler ve güvenlik güçleri ayırdı.

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10-15 VAKA VAR

İkiz bebeklerin babalarının farklı olmalarını, konunun uzmanlarına sorduk. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, “Bu duruma süper fetasyon deniyor. Şimdiye kadar literatürde tamamlanmış 10 ila 15 arasında vaka var. Normalde bir kadın bir âdet döneminde tek yumurta bırakır ve eğer gebe kalırsa hormonal mekanizmalar devreye girip o dönemde yumurtlaması durur. Ama bu süper fetasyon durumlarında, ikinci kez yumurtladığında tekrar ilişkiye girerse tekrar hamile kalıyor. Aynı âdet döneminde iki yumurtlama bu olayın temel sebebi” dedi.

12-24 SAAT ARASI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pınar Kadiroğulları ise kadınlarda bazı aylarda 2 yumurta çatlaması olayının meydana geldiğini, bu süreçte kadının 2 farklı partner ile 12 ile 24 saat arasında birliktelik yaşarsa çift yumurta ikizi şeklinde hamilelik yaşayacağını ifade etti. Doç. Dr. Kadiroğulları, bu durumun teorik olarak nadir görülen bir durum olduğunu ancak yaşanabileceğini söyledi.