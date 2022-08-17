Uzmanlar 17 Ağustos depreminin yıldönümünde konuştu: İstanbul’da en az 7.2 bekliyoruz

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Prof. Dr. Görür, depremden en çok Avrupa yakasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini belirterek şunları söyledi: “İstanbul’da yaptığımız uyarı hâlâ devam ediyor, uyardığımız deprem hâlâ gelmedi. Marmara’da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığının yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999’dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029’a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışmalarda Marmara’nın altındaki Kuzey Anadolu’nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir. Bu deprem olduğu takdirde İstanbul’un Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz kalır.”





‘ŞAKASI YOK’

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İstanbul’un hızla depreme hazırlanması lazım, aksi halde çok üzüleceğiz. Her daire 4 kişi koyarsak 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir.

‘ŞU AN HAZIR DEĞİLİZ’

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremine karşı yapı stoğunun yenilenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Depremden önce yapılması gerekenler planlanıyor. Bireylerin de yapması gerekenleri de konuşmamız gerekiyor. Bizim bir depreme hazır olmamız için yapmamız gereken ilk şey; yapı stoklarını yenilemek. Bu da kentsel dönüşümden geçiyor. Kentsel dönüşümü çok iyi planlayıp bir an önce başlamak gerekiyor. Beklenen İstanbul depremi eğer beklediğimiz büyüklükte olursa hiçbir zaman hazır olamayız. 2003’ten önceki binaların riskli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul’da bir afet olursa en büyük sıkıntılardan bir tanesi ulaşım ve tahliye olacak. Bunun için de yolların ve köprülerin sağlamlaştırılması gerekliydi. Ama bunun yüzde 1’i ya da binde 1’i eksik kalsa bile biz İstanbul depremine hazırız diyemeyiz.”