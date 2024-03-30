Uzmanından uyarı: Kütletme değil ‘kayropraktik’

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Hürriyet’e konuşan Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Levent Tekin, özellikle omurgayla ilişkili birçok rahatsızlığın giderilmesinde kullanılan kayropraktik yöntemin mutlaka, “konusunda uzman hekimler veya uzman hekim sorumluluğunda fizyoterapistler” tarafından “doğru hastaya” uygulanması gerektiğini söyledi:

HERKESE UYGUN DEĞİL

“Günlük hayatımızdaki büyük küçük travmalar, stres, duruş bozukluğu, fıtık veya yaşla birlikte gelişen kireçlenmeler gibi farklı nedenlerle omurların yapısında bozukluklar gelişebiliyor. Bu durum omuriliğimizi olumsuz etkileyerek vücudumuz ile beynimiz arasındaki iletişimde birtakım aksaklıklara neden olarak, hastada geçmeyen kas ağrıları, migren, baş dönmesi, uykusuzluk, kabızlık, aşırı terleme, kronik yorgunluk gibi çok farklı semptomlara neden oluyor. Böyle durumlarda omurganın elle manipülasyonu vücudun yeniden dengeye girmesine yardımcı olabiliyor. Ancak buradaki en önemli konu, işlemin herkes için uygun olmadığıdır. Bunun için konusunda uzman hekim, hastanın detaylı bir hikayesini almalıdır. Hekimin uygun görmesi halinde, hekim ya da hekimin gözetiminde böyle bir uygulama yapılabilir. Bu durum hem tıbbi hem de kanuni açıdan bir zorunluluktur.”

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Doç. Dr. Levent Tekin

BİLİMSEL BİR YÖNTEM

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş ‘bilimsel’ bir tedavi yöntemi olan kayropraktik tedavisi, Amerikan Tabipler Birliği’nce bel ve boyun ağrıları tedavisinde ilk seçenek olarak da öneriliyor. Kayropraktik tedaviyi, fıtığa bağlı, duruş bozukluğuna bağlı bel, boyun ve sırt ağrılarında, strese bağlı yaygın kas ağrılarında, myofasiyal ağrı sendromlarında, fibromiyaljide, spor yaralanmalarında, boyun kökenli baş ağrıları, baş dönmeleri, kulak çınlamalarında bir tedavi seçeneği olarak uygulayabiliyoruz.