Uzman önerisi: Samsun’dan Rize’ye ‘tam kapanma’

Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı. Uzmanlar da Karadeniz için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' gibi tedbirler önerdi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Yaşar Kibar Güven:

DAHA RAHAT DİYE KÖYE GİDİYORLAR

“İnsanlarımız cuma günü köylerine gidiyor. Köylerde maske ve mesafe ortadan kalktığı, bir ev içinde topluca yaşadıkları için hafta sonunu köyde geçirmek istiyorlar. Hafta sonunu köyde geçiren insanlar şehirlere döndükleri zaman bunun yansımalarını görüyoruz. Ailede birisi hasta olunca, diğerlerinde görülme ihtimalinin daha çok olduğunu söylemek gerek. Bu durum da haftalık hasta oranlarında Trabzon’u birinci yapıyor. Demek ki bu Karadeniz’e yönelik bir durum. Ortak özelliğimiz, Karadeniz bölgesinde hepimizin köy bağlantısı ve şehirlerarası ilişkimiz var. Bunu kesmeliyiz. Gerekirse şehirlerarası bağlantıların önü kesilmeli. Gerekirse bölgesel karantina da düşünülebilir.”

SAHİL BOYUNCA UYGULANMALI

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın: “Karadeniz’de bu yasakları bir bölgede uygular da, sahil boyunca diğer şehirlerde uygulamazsanız kuluçka döneminden sonra tekrar aynı sayıya gelebiliriz. En azından 15 günlük tam kapanma öneriyorum. Tam kapanmayı Samsun’dan Rize’ye kadar istiyorum. Aksi halde kısa sürede tekrar aynı sonuçlara çıkabiliriz. Bölgesel bir karantina uygulanması gerekmektedir.” (Selay SAYKAL/ DHA)

TRABZON’DA 68 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulandığını duyurdu. Vali Ustaoğlu sosyal medya hesabından “Kendini koru kentini kurtar” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşerilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım” dedi. (Fatih TURAN/ DHA)