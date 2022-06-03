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Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama

#HATAY#Cinayet#Uzman Çavuş
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçta başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan'ın (27) cinayet şüphelisi olarak meslektaşı Cihan Y. (35) tutuklandı.

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Altınözü Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, 31 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında, Kamberli Mahallesi'nde kiralık otomobilde başından vurularak öldürülmüş bulundu. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Hüseyin Özkan'ın cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Altınözü Personel Lojmanları'nda görevli uzman çavuş Cihan Y., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cihan Y.'nin, çalışma odasındaki çekmecesinde Hüseyin Özkan'ın olay yerinde bulunamayan cep telefonu ele geçirildi. Özkan ile aralarında para anlaşmazlığı olduğu belirlenen Cihan Y., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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