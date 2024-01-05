Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada

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Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ için geri sayım başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bilimsel araştırmalar yapmak için görevlendirilen Alper Gezeravcı, yolculuk için eğitimlerine ABD’nin Teksas eyaletinde nisan ayında başlamıştı.

Geçtiğimiz aralık ayında uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamlayan Gezeravcı’nın 17 Ocak’ta uzay yolculuğuna başlaması planlanıyor.

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Ax-3 mürettebatı, Crew Dragon aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak.

14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak olan Gezeravcı, sosyal medya hesabından 3 Ocak’ta yaptığı paylaşımda operasyonel sürecin aşamalarından biri olan karantinanın da başladığını duyurdu.

UÇUŞ NASIL OLACAK

Ax-3 (Axiom Mission 3) mürettebatı, ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye’den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt’tan oluşuyor. Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak. Uzay aracı Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A’dan kalkarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak.

13 DENEY YAPACAK

-Gezeravcı’nın biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleştireceği 13 deneyin arasında Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ‘Propolisin Anti Bakteriyel Etkisi (PRANET)’ isimli deney de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan seçilen tek deney olan PRANET ile çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve arılar tarafından üretilen propolis maddesinin koruyucu özelliği uzayda test edilecek. Ayrıca propolisin bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘METABOLOM’ deneyinde de uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri araştırılacak ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik olarak astronot Gezeravcı’nın metabolizmasında gerçekleşen fizyolojik ve biyokimsal değişimler raporlanacak.