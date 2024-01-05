×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay
Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 07:00

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak’ta başlayacak uzay yolculuğu için karantinaya girdi. Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlardan oluşan ekiple birlikte uzayda 14 gün kalacak.

Haberin Devamı

Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ için geri sayım başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bilimsel araştırmalar yapmak için görevlendirilen Alper Gezeravcı, yolculuk için eğitimlerine ABD’nin Teksas eyaletinde nisan ayında başlamıştı.

Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada

Geçtiğimiz aralık ayında uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamlayan Gezeravcı’nın 17 Ocak’ta uzay yolculuğuna başlaması planlanıyor.

Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada

Ax-3 mürettebatı, Crew Dragon aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak.

Haberin Devamı

14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak olan Gezeravcı, sosyal medya hesabından 3 Ocak’ta yaptığı paylaşımda operasyonel sürecin aşamalarından biri olan karantinanın da başladığını duyurdu.

Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada

UÇUŞ NASIL OLACAK

Ax-3 (Axiom Mission 3) mürettebatı, ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye’den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt’tan oluşuyor. Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak. Uzay aracı Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A’dan kalkarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak.

Uzaya yolculukta geri sayım: Türk astronot karantinada

13 DENEY YAPACAK

-Gezeravcı’nın biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleştireceği 13 deneyin arasında Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ‘Propolisin Anti Bakteriyel Etkisi (PRANET)’ isimli deney de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan seçilen tek deney olan PRANET ile çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve arılar tarafından üretilen propolis maddesinin koruyucu özelliği uzayda test edilecek. Ayrıca propolisin bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘METABOLOM’ deneyinde de uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri araştırılacak ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik olarak astronot Gezeravcı’nın metabolizmasında gerçekleşen fizyolojik ve biyokimsal değişimler raporlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay

BAKMADAN GEÇME!