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Uyuz alarmı... Geçen yıla göre yüzde 30 artış var

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#Uyuz#Uyuz Salgını#Uyuz Hastalığı
Uyuz alarmı... Geçen yıla göre yüzde 30 artış var
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Son yıllarda Türkiye’de tekrar görülmeye başlayan uyuz hastalığı bu yıl da geçen yıla göre arttı. Prof. Dr. Murat Durdu, uyuz hastalarının toplumun yüzde 40’ını aşması durumunda, toplumun tamamının tedavi edilmesi gerektiğini de söyledi.

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UYUZ vakaları 2018 yılından beri katlanarak devam ediyor. Düzenli tedavi ile geçse de hızla bulaşan bir hastalık olan uyuz, eğer toplumda belli bir seviyenin üzerine çıkarsa tüm toplumun ilaç kullanmasını gerektiriyor. Antalya’da düzenlenen 31’inci Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde uzmanlar uyuz vakalarının artışına dikkat çekti. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 oranında uyuz vakalarının arttığını söyleyen Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Durdu şunları söyledi:

TOPLUM UYARISI

“Günde en az 4-5 uyuz hastası görmeye başladık. Uyuz hastalığı bir toplumda yüzde 40’ı geçtiğinde ise tüm topluma ilaç vermemiz gerekiyor. Deprem bölgesinde şu anda yüksek oranda uyuz olduğunu gözlemliyoruz. Bir ailede uyuz vakası varsa ailedeki kalan herkese bulaşabilir. Bu nedenle aynı evde yaşayan herkes tedavi edilmeli. Bir diğer bulaş kaynağı da bebekler. Yenidoğan bebeklerin çok sayıda kişiye yakın temasının olması ve kaşıntıyı ifade edemedikleri için geç tanı alması nedeniyle bebekler önemli bir bulaş kaynağı olmakta. Yenidoğan bebeklerin şu dönemde herkes tarafından sevilmemesi, öpülmemesi ve buna dikkat edilmesi gerekiyor.”

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Uyuz alarmı... Geçen yıla göre yüzde 30 artış var
Prof. Dr. Murat Durdu, günde en az 4-5 uyuz hastası görmeye başladıklarını söyledi.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT

Prof. Dr. Durdu, kıyafet alışverişi yaparken de riskleri şöyle sıraladı: “Sizden önce uyuz taşıyan birisi denediyse size de bulaşabilir. Hasta giydikten 1 gün sonra o kıyafette parazit kalmaz ancak aynı gün içerisinde ise risk var. Kıyafet denedikten sonra yaklaşık 1 saat içinde hemen yıkanılır ise parazit varsa dahi bulaş engellenebilir ancak kesin bir yöntem değildir.”

Uyuz alarmı... Geçen yıla göre yüzde 30 artış var

- KAŞINTINI birçok nedeni vardır. Her kaşıntının nedeni uyuz olmayabilir. Gece artan kaşıntılar, el bileğinde, parmak aralarında, koltuk altında ve göbek çevresindeki kaşıntılar ve ailede aynı anda başlayan kaşıntılar uyuzu ayırt edilebilecek belirtilerdir. Tedavide ise ilaçlar iki kür olarak 3’er gün boyunca vücuda uygulanıyor. Bir de özel içerikli krem kullanılıyor.

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#Uyuz#Uyuz Salgını#Uyuz Hastalığı

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