Uyuşturucuyu endoskopiyle çıkardılar

Takibe alınan Yunus A.’nın, Mamak ilçesi Başak Mahallesi Şehit Astsubay Erhan Yıldırım Parkı’nda, otomobille gelen 3 kişiyle buluştuğu belirlenince operasyon başlatıldı. Yunus A. ile Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid (27) yakalanırken, diğer 2 kişi kaçtı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edilen 130 TL ele geçirildi. Ali Muhammed Velid’in, polisleri görünce ağzına attığı maddeyi yuttuğu fark edildi. Bunun üzerine Ali Muhammed Velid’in hastanede endoskopi yöntemiyle midesinden çıkarılan iki paketin içinde 4 gram eroin olduğu saptandı.