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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler

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Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler
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Isparta'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, tuvalet deliğine gizlenen uyuşturucular bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bağlar Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı incelemede evde ve tuvalet deliğine gizlenen 85,49 gram metamfetamin, 2 bin 400 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt bulundu. Operasyonda ayrıca 7,65 mm çapında tabanca ve silaha ait 8 fişek, hassas terazi, uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan 2 aparat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri de serbest bırakıldı. 

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