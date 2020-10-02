Uyuşturucular narkotik köpeği Sarik'e takıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, İl merkezinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği Sarik'in de destek verdiği aramada 93,66 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 Euro, 1 Dolar ve 3.220 TL para ele geçirildi.

Araçta bulunan H.S. ve Ş.Y. isimli şüpheliler Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamındaki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesine sevk edildi. Ş.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.S. ise tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.