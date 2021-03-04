Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı! 20 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 5 ilde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

BİR KİLO KOKAİN, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Operasyonun İstanbul ayağında ise daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri yaptıkları aramada bir dairede yaklaşık bir kilo kokain ile silah, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirmişti.

Operasyon sırasında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.