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Uyuduğunu sandığı babasını sabah ölü buldu

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#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri
Uyuduğunu sandığı babasını sabah ölü buldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 12:29

Antalya'da babası Mustafa İşlek'e (68) dün gece saatlerinde yemek götüren ve uyuduğunu gören Ali İşlek, sabah uyandığında ise ölü buldu.

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Olay, saat 10.30 sularında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolun kenarında bulunan müstakil evde meydana geldi. Eşinden yaklaşık 20 yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan Mustafa İşlek'ten haber alamayan oğlu Ali İşlek, gece saatlerinde yanına yemek alarak eve gitti. Eve giren Ali İşlek, babasının uyuduğunu görünce yan odaya geçerek kendisi de uyudu.

Uyuduğunu sandığı babasını sabah ölü buldu

Sabah saatlerinde babasını uyandırmaya giden Ali İşlek, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mustafa İşlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine İşlek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri

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