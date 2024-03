Uykusuzluk yaşlandırıyor

Haberin Devamı

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden psikologlar, kesintisiz uykunun insanlardaki etkisi üzerine çalışma yürüttü. Proceedings of the Royal Society B isimli akademik dergide yayımlanan araştırma kapsamında iki ayrı uygulama yapıldı. İlkinde 18-70 yaş arası 490 gönüllüye kendilerini kaç yaşında hissettikleri ve son bir ay içindeki uyku durumları soruldu. Anket sonunda katılımcıların kötü uyudukları her gün için ortalama üç ay daha yaşlı hissettikleri, hiç uyku düzeni bozulmayanların ise gerçek yaşlarından ortalama altı yaş daha genç hissettikleri belirlendi.

OLUMSUZ ETKİLERİ FAZLA

İkinci uygulamada ise 18-46 yaş arası 186 gönüllüye iki gece üst üste dokuz saat, daha sonra da iki gece üst üste yalnızca dört saat uyuma izni verildi. Araştırma sonucunda dört saatlik uykuyla sınırlandırılan katılımcıların kendilerini ortalama 4 yaş daha yaşlı hissettikleri, dokuz saat uykuya izin verilen katılımcıların ise ortalama üç ay daha genç hissettikleri belirlendi. Araştırmanın başyazarı Dr. Leonie Balter, uykunun psikoloji üzerindeki etkisinin genel sağlık durumu üzerinde de etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Yaşlılık algısının sağlıksız beslenmeyi teşvik etmek, fiziksel egzersizleri azaltmak, sosyalleşme motivasyonunu düşürmek gibi etkilerle sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini belirten Dr. Balter, “Kendinizi genç hissetmek istiyorsanız, en önemli şey uykunuzu korumaktır” ifadelerini kullanıyor.