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Üvey kardeşinin düğününde 3 kişi silahla yaraladı, kaçarken kaza yaptı

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#Feryat Boğaakça#Şanlıurfa#Kaza
Üvey kardeşinin düğününde 3 kişi silahla yaraladı, kaçarken kaza yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 13:46

Şanlıurfa'da Feryat Boğaakça (28), üvey kardeşinin düğününde miras nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi ve 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı.

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Olay, dün gece Suruç ilçesi Mürşitpınar Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Feryat Boğaakça, üvey kardeşi Sezai Boğaakça ile Medine Şimşek'in düğünü için salona geldi. Salon girişinde Feryat Boğaakça ile üvey ağabeyi Fevzi Boğaakça (37) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Fevzi Boğaakça, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Fevzi Boğaakça ile düğüne gelen Halil Orhan ve Mehmet Kaygın yaralandı. Panik yaşayan davetliler, salonu terk etti. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Üvey kardeşinin düğününde 3 kişi silahla yaraladı, kaçarken kaza yaptı



Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüpheli Feryat Boğaakça, bir süre sonra kaza yaptı. Kaza yapan otomobildeki Boğaakça, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Feryat Boğaakça#Şanlıurfa#Kaza

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