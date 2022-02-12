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Üvey annesi tarafından asitle gözü yakıldı! Tedavi için Türkiye’ye getirildi

#Istanbul#Gine#Ebınezer Santos Nhaga
Üvey annesi tarafından asitle gözü yakıldı Tedavi için Türkiye’ye getirildi

Afrika ülkesi Gine'de üvey annesi tarafından 2 aylıkken yüzüne asit dökülmesiyle görme yetisini kaybeden 7 yaşındaki çocuk, tedavi için Türkiye’ye getirildi.

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Afrika’da yetimhanede kalan 7 yaşındaki Ebınezer Santos Nhaga (Eby), henüz 2 aylıkken iddiaya göre, psikolojik sorunları olan üvey annesi tarafından yüzüne asit benzeri yanıcı madde dökülerek görme yetisini kaybetti. Bunun üzerine harekete geçen uluslararası yardım kuruluşları, Ebınezer Santos Nhaga'yi göz ameliyatı için Türkiye’ye getirdi.

Türkiye’ye getirilen küçük çocuğun ameliyatını yapacak olan Prof. Dr. Ümit Beden, sol gözünde ışık olduğunu ve önümüzdeki Çarşamba günü yapacakları ameliyatla bir umudun olduğu müjdesini verdi.

“TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ALT YAPISI ÇOK İYİ”

Küçük çocuğun sağlığına kavuşması için Türkiye’ye getirildiğini belirten Prof. Dr. Beden, “Eby’nin geçirdiği kaza, yani iyi niyetle mi kötü niyetle mi onu bilmiyoruz. Gözüne sirke ile bir şey sarıldı diyorlar ama alkali mi asit mi tam bilmiyoruz ama sonuçta bir kimyasal yanık yaşamış. Ve ondan sonra da Eby, yetimhanede büyümüş. Uluslararası yardım kuruluşları onun için bir çare aramışlar. Türkiye'ye getirdiler. Türkiye’nin sağlık alt yapısı diğer ülkelere çok daha iyi. Hem göz kapakları, hem göz yüzeyi, hem göz küresi ile ilgili gerek fonksiyonel gerekse kozmetik olarak gözün bütün tabakası ile ilgili sağlık alt yapısı Türkiye’de çok iyi” dedi.

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“EBY’NİN SOL GÖZÜNDE BİR IŞIK HİSSİ VAR, BU BİZİM İÇİN BİR UMUT KAYNAĞI”

Eby’in sol gözünde ışık olduğunu ve bunun bir umut olduğunu aktaran Beden,” Eby, sağ gözünü kaybetmiş, sol gözü sanki bir ışık görüyormuş gibi tarif ediyor. Tabii Eby’nin iletişimi çok iyi değil, yanlış anlamadıysak sol gözünde bir ışık hissi var. Ve bu bizim için bir ışık, umut kaynağı. Eğer kapaklarını güzelce açar sağlam bir göz küresi ortaya çıkarırsak görme şansı olur. Yüzde 100 görmekten bahsetmiyorum. Yani hiç görmeyen birisi yüzde 10 bile olsa bu onun için iyi olur. Bir umut var. Hep beraber göreceğiz“ ifadelerini kullandı.

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“EBY İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Prof. Dr. Beden, “Biz çok hasta görüyoruz. Özellikle yurt dışından çok problemli hasta geliyor. Eby, şimdiye kadar gördüklerimizden herhalde en zor olanı. Türkiye bu konuda çok iyi, sağlık turizmi açısından biz ülke olarak çok iyi bir noktadayız. Ben Eby’nin doğru yere geldiğini düşünüyorum. Ne kadar neyi başaracağız bilmiyorum onu zaman gösterecek. Eby için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

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#Istanbul#Gine#Ebınezer Santos Nhaga

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