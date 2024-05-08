Utanç davasında ‘yargıya müdahale’ iddiasına KADEM’den sert tepki

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Kadın cinayetleri ile çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar davalarını yakından takip edip müdahil olan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Hiranur Vakfı Kurucusu Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilmesi’ne ilişkin davayı da ilk günden beri takip etti. KADEM’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, ücretsiz olarak mağdur H.K.G.’nin avukatlığını üstlendi. Ancak “Avukat Sarı’nın nüfusunu kullanarak yargıya müdahale ettiği” iddiası ortaya atıldı. İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, avukat Canan Sarı’nın, mağdur H.K.G.’nin avukatı olmak için araya hatırlı kişiler soktuğu da öne sürüldü. İddialara sert tepki gösteren KADEM, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada özetle şunlara yer verildi:

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‘GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR’

“6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten avukat Canan Sarı, apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren avukat Canan Sarı’ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Avukat Canan Sarı, KADEM’in ‘Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme’ hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanlar, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur. Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir.”