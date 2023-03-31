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Utanç davasında karar günü

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#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel#Dava
Utanç davasında karar günü
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada bugün karar verilmesi bekleniyor. 

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin 6 yaşından beri Gümüşel’in müridi Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla dava açmıştı.

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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü üçüncü duruşmada kararını açıklayacak.Davanın 27 Şubat tarihinde görülen ikinci duruşmasında verilen mütalaada, Kadir İstekli’nin, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “Nitelikli cinsel saldırı suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel’in ise “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. 

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#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel#Dava

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