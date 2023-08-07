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Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

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#İstanbul#Zeytinburnu#Hırsızlık
Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 13:39

Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesine giren hırsızlara üst katta oturanlar saksı atarak müdahale etti. Hırsızlar, kasayı çalamadan olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde meydana geldi. 5 kişilik hırsızlık şebekesi bir tekstil dükkanının kepengini kırdıktan sonra içeriye girdi. Hırsızlar dükkan içerisinde bulunan kasayı yerinden kaldırıp araçlarına yükleyecekleri sırada alarm sesini duyan, komşular hırsızlara müdahale etti.

Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

Komşular evlerinin penceresinden hırsızlara saksı atarak hırsızlığı önlemeye çalıştı. Hırsızlardan biri de saksılardan birini bina sakinlerine atmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

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Bu sırada apartmandan çıkan 2 kişi demir sopayla hırsızlara saldırmak istedi; bu sırada hırsızlardan biri silah çekti. Geldikleri araca binen 5 şüpheli kasayı yola bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

"KASAYI SÜRÜKLEYİP DIŞARI ATIYORLAR"

Dükkan sahibi Kadir Nazik, "Pazar sabahı 05.50 sıralarında evimde uyumaktaydım. Alarmın ötmesi üzerine merkez sisteminden haber geldi. Ben de kamera görüntülerine bakınca içerideki hareketliliği gördüm. Apar topar iş yerime geldim. İşyerine geldiğimde kasayı çıkarıp, dışarı bırakıp gitmişlerdi.

Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

Beni ilk komşum aradı; ' İş yerini soyuyorlar ' dedi. Apar topar iş yerine geldim. Kamera görüntülerini izlediğimde 5 kişi olduklarını gördüm. Beyaz araçla geliyorlar. Yüzleri kapalı, maskeli ve eldivenliler. İçeriye girmeden önce kepengi kırıyorlar. Sonra kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Yazıhaneye doğru yöneliyorlar. Ofisin kapısını kırıyorlar. Kasayı çekip sürükleyip dışarı atıyorlar." dedi

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Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

"KOMŞULARIM CESARETLİ VE YÜREKLİLER"

Komşularına müdahalelerinden ötürü teşekkür eden Nazik, “Tam arabaya atmaktayken komşular, bina sakinleri müdahale diyorlar. Saksı, bardak ve sandalye atıyorlar. Sandalye birinin sırtına isabet ediyor.

Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

Komşulara silah doğrultuyor. Bizim işyerimizin üstünde bulunan 2 komşumuz sopalarla müdahale ediyorlar. O anda bırakıp kaçıp gidiyorlar. Bu şekilde gelişiyor. Kepengimizi, camlarımızı, kapımızı kırdılar.

Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

Televizyonumuz zarar gördü. Zararımız bunlar. Verilmiş sadakamız varmış. Kasanın içinde ufak tefek hasılat vardı. Evraklarımız vardı. Ben komşularıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah herkese böyle komşular nasip etsin cesaretli ve yürekli. " şeklinde konuştu. 

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Üst kattaki komşu hırsızları saksıyla püskürttü: Kasayı alamadan kaçtılar

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#İstanbul#Zeytinburnu#Hırsızlık

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