Üst geçitlerde zorlu yolculuk: Yürümekte zorlandılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Omicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖden flaş açıklamaOmicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖ'den flaş açıklama#Omicron
Hadımköyde kar esareti devam ediyor... 40 saat bekledilerHadımköy'de kar esareti devam ediyor... 40 saat beklediler!#Hadımköy
Ataşehirde felaket Acı haber geldiiAtaşehir'de felaket! Acı haber geldii#İstanbul
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası! Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...#Koronavirüs
Bu uyarı kriz çıkarır... Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecekBu uyarı kriz çıkarır... 'Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek'#Rusya
Stoklar azalıyor ABD alarm verdi... Yeniden başlıyorStoklar azalıyor! ABD alarm verdi... Yeniden başlıyor#Çip Üreticileri
Her şey bir ilanla başladı Kaçak durumuna düştülerHer şey bir ilanla başladı! Kaçak durumuna düştüler#Dolandırıcılık
Hastaneden tartışma yaratan nakil kararıHastaneden tartışma yaratan nakil kararı #Kovid Aşısı
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Acun Ilıcalı transferde gaza bastı Sivassporun kalbini alıyor...Acun Ilıcalı transferde gaza bastı! Sivasspor'un kalbini alıyor...#Transfer
Büyük aşk bitti Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı...Büyük aşk bitti! Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı...#Kerem Bürsin
HABERLERGündem Haberleri

Üst geçitlerde zorlu yolculuk: Yürümekte zorlandılar

#Şişli#Üst Geçit#Buz

İstanbul'da etkili olan yar yağışının ardından gece buzlanma ve don yaşandı. Ana arterlerde sorun yaşanmazken bazı ara sokaklar karla kaplı. Şişli'de sabah işe gitmek isteyenler buzlu sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını tutarak yürüdü.

Haberin Devamı

İstanbul'da dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece buzlanma meydana geldi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için üst geçitleri kullananlar tırabzanları tutarak ilerledi. Bazıları ise düşmekten kurtulamadı. 

Üst geçitlerde zorlu yolculuk: Yürümekte zorlandılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Üst Geçit#Buz

BAKMADAN GEÇME!

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay

BAKMADAN GEÇME!

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay