Üssün içindeki 'sivil imam'

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Ankara’daki Akıncı Üssü, hain darbe girişiminin komuta merkezi olmuştu. 15 Temmuz gecesi TBMM, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve TÜRKSAT’ı bombalayan savaş uçakları Ankara Kazan’daki Akıncı Üssü’nden kalktı.

Akıncı’nın koridorlarında o gece Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ’nün ‘sivil imam’ları da vardı. Sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş Akıncı darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışırken Akıncı’nın yakınında tarlada yakalanmıştı. Hepsi de “Tarla bakmaya gelmiştik” diye savunma yaptı. Kemal Batmaz’ın daha sonra 15 Temmuz gecesi Akıncı’da 143. Filo’nun koridorlarında darbe girişimini yönetirken güvenlik kamerası görüntüsü çıktı. Adil Öksüz’ün de 16 Temmuz sabahı kaçmaya çalışırken Nurettin Oruç ile üsteki Öğretmen Gazinosu’nun önünde kamera görüntüsü bulundu.

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Kalkışmanın ortaya çıkmasının ardından üssün olduğu Kahramankazanlılar F-16’lar uçamasın diye tarlalarını yaktı, üs nizamiyesinde darbecilere direndi. 9 Kahramankazanlı o direnişte şehit oldu. Üssün pistleri, darbecilerin kontrolündeki uçakların kalkışını önlemek için dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın emriyle bombalandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski orgeneral ve YAŞ üyesi Akın Öztürk dahil topluca mahkemeye çıkarıldılar. Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı dava ile Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı Genelkurmay ‘çatı’ davasında darbecilere ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları verildi.

289 DAVADA KARAR ÇIKTI

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine yönelik ülke genelinde açılan 289 davanın tamamı karara bağlanırken 143’ündeki hükümler kesinleşti.

Başsavcılıklar darbe girişimine ilişkin 100 binin üzerinde soruşturma yürüttü, toplam 289 dava açıldı. Sona eren davalarda 4 bin 891 sanık ceza aldı. Cezalardan 2 bini ömür boyu hapisti. Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1366 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

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1891 sanık 1 yıl-20 yıl arası hapis cezası aldı. Davalarda 2 bin 870 kişi de beraat etti.