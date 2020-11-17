Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
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Üsküdar'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
ÜSKÜDAR'da toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri Altunizade’de denetim yaptı. Ekipler, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler araç içerisinde bulunan dezenfektanların dolu olup olmadığını kontrol etti. Şoförlere sürekli kontrol etmelerini boşaldığında doldurulması konusunda uyarılarda bulundu.
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