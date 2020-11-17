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Gündem
Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

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Üsküdar'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
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ÜSKÜDAR'da toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

Üsküdarda toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri Altunizade’de denetim yaptı. Ekipler, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler araç içerisinde bulunan dezenfektanların dolu olup olmadığını kontrol etti. Şoförlere sürekli kontrol etmelerini boşaldığında doldurulması konusunda uyarılarda bulundu.

 

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