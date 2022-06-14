Üsküdar'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

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Haydarpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan 25 öğrenci dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğne ve serum takılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

"BİRÇOK ARKADAŞIM HASTANEYE BAŞVURDU"

Yurtta kalan Ata Görkem "Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Bugün ben de gittim hastaneye. Pek bir şeyim kalmadı ama çok korktuk. Umarım böyle bir şey bir daha olmaz. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler." dedi.