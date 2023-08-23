×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'da çöp kamyonunda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İstanbul#Yangın
Üsküdarda çöp kamyonunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 12:22

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki çöp kamyonunda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çöp kamyonu ve iki araç kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Olay, saat 08.45 sıralarında Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Üsküdar Belediyesi'ne ait 34 ZC 5603 plakalı çöp kamyonundan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden şoför, kamyonu kenara çekerek indi. Çöp kamyonu alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önemi alındı. Yangın, çöp kamyonunun durduğu yerde park halinde olan bir hafif ticari araç ve otomobile sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında, çöp kamyonu ve hafif ticari araç tamamen yanarken, otomobil de hasar gördü.

Üsküdarda çöp kamyonunda yangın

Haberin Devamı

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ YOK İDDİASI

Görgü tanığı Yusuf Dilaveroğlu, "Çöp kamyonu seyir halindeyken tutuşmaya başladı. Şoför arkadaş park etti ve hemen aracın yanından kaçtı. Yangın tüpü de yoktu araçta. Arkadaşlar müdahale etmek istedi ama itfaiye gelene kadar 3 araçta yandı. Çöp aracında yangın söndürme tüpü olmaması çok enteresan" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#İstanbul#Yangın

BAKMADAN GEÇME!