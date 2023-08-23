Üsküdar'da çöp kamyonunda yangın

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Olay, saat 08.45 sıralarında Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Üsküdar Belediyesi'ne ait 34 ZC 5603 plakalı çöp kamyonundan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden şoför, kamyonu kenara çekerek indi. Çöp kamyonu alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önemi alındı. Yangın, çöp kamyonunun durduğu yerde park halinde olan bir hafif ticari araç ve otomobile sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında, çöp kamyonu ve hafif ticari araç tamamen yanarken, otomobil de hasar gördü.

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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ YOK İDDİASI

Görgü tanığı Yusuf Dilaveroğlu, "Çöp kamyonu seyir halindeyken tutuşmaya başladı. Şoför arkadaş park etti ve hemen aracın yanından kaçtı. Yangın tüpü de yoktu araçta. Arkadaşlar müdahale etmek istedi ama itfaiye gelene kadar 3 araçta yandı. Çöp aracında yangın söndürme tüpü olmaması çok enteresan" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.