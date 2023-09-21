Üsküdar'da 6 katlı binada yangın paniği

Haberin Devamı

Yangın 13.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Izzettinbey Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın otopark katında, içinde izolasyon malzemeleri ve boya bulunan depoda çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kısa sürede binayı ve çevreyi yoğun duman kapladı. İşyeri sahiplerinin müdahale ettiği ancak söndürmeyi başaramadıkları yangına haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında oluşan yoğun duman sebebiyle iş yeri ve konut olarak kullanılan 6 katlı bina tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının olduğu depoya istiflenen malzemeler ve girişlerin darlığı nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri kırılan duvarların ardından yangın merkezine ulaştı. Depodaki malzemeler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Binada yaşayanlar binanın giriş katında bulunan inşaat ve boya firmasının binanın otopark olarak kullanılan bodrum katının bir kısmını yeterli tedbir almadan kepenklerle depoya çevirdiğini, yangının burada başladığını iddia etti.

Haberin Devamı

Bina sakinlerinden Hasan Ünver, "Yangın aşağıda otoparkın oradaki depoda çıktı. Boya, tiner malzemeleri var.Belediyeye zamanında biz söyledik şehrin orasında bu olmaz diye. Yangın çıkarsa yanarız, gideriz diye. Yazılı müracaatımız var ama kimse dikkate almadı. Bugün de bu oldu" diye konuştu. Yangın ile ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.