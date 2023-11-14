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Üsküdar'da 3 kadın tekme-tokat birbirine saldırdı! O anlar kameralara böyle yansıdı

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#Kavga#Üsküdar#Metrobüs
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 11:40

Üsküdar'da metrobüs durağında 3 kadının tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler dakikalarca kavga eden kadınları ayırmaya çalıştı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında meydana geldi. İstasyonda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. 2 kadın, metrobüse giden başka bir kadınla saç saça kavga ettiği sırada çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, 2 kadın başka bir kadına saldırıyor. Yere düşen kadınlar birbirlerine tekme tokat saldırıyor. Elinde baston olan bir kişi ayırmaya çalışırken yere düşüyor. Çevredekiler kavga ederlere müdahale ediyor. Kısa bir süre sonra, taraflar ayrılıyor.

Üsküdarda 3 kadın tekme-tokat birbirine saldırdı O anlar kameralara böyle yansıdı

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#Kavga#Üsküdar#Metrobüs

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