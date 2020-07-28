Üsküdar sahilinin yeni sloganı: 'Çekirdek yeme, dondurma ye'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yasağın nedenini ise şöyle hatırlattı: “Çevreyi temiz tutmak bu güzelim sahil bandındaki şu doğal güzelliği bozmamak kirletmemek amaçlı böyle bir uygulama başlattık. Sağ olsun hem Üsküdarlı hemşehrilerimiz hem buraya gelen diğer ilçelerden misafirlerimiz bu kurala harfiyen büyük bir titizlikle uymaya başladı. Biz de sevgili hemşehrilerimize bu güzel sıcak yaz akşamında güzel hediyenin dondurma olacağını düşünüp, teşekkür mahiyetinde dondurma ikram ettik. Dondurma ikram ediyoruz sloganımız da, ‘Çekirdek yeme dondurma ye, çekirdek yersen cezayı da yersin’ o yüzden ceza yememek lazım çekirdek de yememek lazım.”