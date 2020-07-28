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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Üsküdar sahilinin yeni sloganı: 'Çekirdek yeme, dondurma ye'

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Üsküdar sahilinin yeni sloganı: 'Çekirdek yeme, dondurma ye'
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İstanbul’da Üsküdar belediyesi 9 Temmuz’dan bu yana Harem’den Küçüksu’ya kadar olan sahil bandında çekirdek başta olmak üzere kabuklu yemiş yenilmesini ve satışını yasaklamıştı. Zabıtalar 24 saat boyunca denetip yapıp, kurallara uymayanlara 61 lira ceza kesmeye başlamıştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yasağın nedenini ise şöyle hatırlattı: “Çevreyi temiz tutmak bu güzelim sahil bandındaki şu doğal güzelliği bozmamak kirletmemek amaçlı böyle bir uygulama başlattık. Sağ olsun hem Üsküdarlı hemşehrilerimiz hem buraya gelen diğer ilçelerden misafirlerimiz bu kurala harfiyen büyük bir titizlikle uymaya başladı. Biz de sevgili hemşehrilerimize bu güzel sıcak yaz akşamında güzel hediyenin dondurma olacağını düşünüp, teşekkür mahiyetinde dondurma ikram ettik. Dondurma ikram ediyoruz sloganımız da, ‘Çekirdek yeme dondurma ye, çekirdek yersen cezayı da yersin’ o yüzden ceza yememek lazım çekirdek de yememek lazım.”

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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