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Uşak'ta iğrenç olay! Bebeğe cinsel istismar: İşte istenen ceza

#Cinsel İstismar#Hapis#Bebek
Uşakta iğrenç olay Bebeğe cinsel istismar: İşte istenen ceza

Uşak'ta Yaşar Ercan (34) tarafından P.T. (2) adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Savcı Ercan hakkında 60 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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İzmir'de yaşayan Ceylan T., 6 ay evli kaldığı eşinden 2,5 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan ile tanıştı. Çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Ercan için Ceylan T., oğlu P.T.'yi de alarak 8 Mart'ta Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. 1 ay sonra Ceylan T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T., şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ercan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede anne Ceylan T. hakkında da 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Davanın Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmasına sanık Yaşar Ercan, tutuklu bulunduğu Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Ceylan T., taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) gönüllüleri ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Ercan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası; anne Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis talep etti.

Uşakta iğrenç olay Bebeğe cinsel istismar: İşte istenen ceza

'SUÇLUNUN EN ÜST SEVİYEDEN CEZA ALMASI İÇİN BURADAYIZ'

Davanın gönüllü avukatı ve UCİM Uşak İl Koordinatörü Nadide Nur Karakozak, "Annesinin sevgilisi tarafından sistematik şekilde eziyete ve nitelikli cinsel istismara uğrayan ve ölümden dönen çocuğumuzun, Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmekte olan yargılamasında bugün savcılık mütalaasında sanık Yaşar Ercan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından, öz annenin ise suçu bildirmemekten cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki duruşma karar çıkacak dosyamızda, sanıkların en üst seviyeden ceza alması için UCİM avukatlarımız ve gönüllülerimiz ile yine orada olacağız. İstismara sessiz kalma" diye konuştu.

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