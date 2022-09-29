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Uşak'ta Blaundos Antik Kenti'ndeki kazıda tarihin akışını değiştirecek buluş

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#Uşak#Blaundos Antik Kenti#Mühür
Uşakta Blaundos Antik Kentindeki kazıda tarihin akışını değiştirecek buluş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 09:59

Uşak’ta devam eden Blaundos Antik Kenti kazısında M.Ö. 17 - 18. yüzyıl Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

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Blaundos'un tarihini bilinenden çok daha erkene götürebilecek mühür üzerinde bilimsel incelemelere devam ediliyor. Uşak’ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulunduğunu duyurdu.

Uşakta Blaundos Antik Kentindeki kazıda tarihin akışını değiştirecek buluş
Kazıların devam ettiği bildirilen paylaşımda bulunduğu belirtilen mühür, tarihin akışını değiştirecek nitelikte. Milattan önce 18-17 yüzyıllarda var olan Asur Ticaret Kolonileri'ne ait olduğu var sayılan silindir mühür, geçmişi 2334 yıllık olan Blaundus kentinin tarihini çok çok ötelere çekebilecek görünüyor. Blaundos, Makedon Krallığı döneminde kurulan antik şehir. Günümüzde Uşak ilinin yaklaşık 40 km güneyinde Sülümenli köyü sınırı içerisinde yer alıyor.

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Uşakta Blaundos Antik Kentindeki kazıda tarihin akışını değiştirecek buluş
BLAUNDUS KENTİNİ 2334 YIL ÖNCE MAKEDONYALILAR KURMUŞTU

M.Ö. 334'te Makedonyalılar tarafından kurulan antik kent Lidya bölgesinde Frigya sınırına yakın bir bölgededir. Bergama Krallığı döneminde askeri bir şehir olan yerleşim, Roma ve Bizans dönemlerinde de stratejik önemdeki konumunu korumuştur. Kentin adının Blaundos olduğu, 1845 yılında W.J. Hamilton tarafından Ulubey' den gelen yazıtı bulması ve yazıtta "Blaundeon Makedonan (Makedonyalı Blaunduslar)" yazmasıyla anlaşılmıştır.

Büyük İskender' in ölümünden sonra krallığın generalleri arasında bölünmesiyle bölge I. Antigonos Monophtalmos' un yönetimine geçti. Bergama Krallığı' nın sınır şehri olan Blaundos, MÖ 189 yılında Roma İmparatorluğu' nun denetimine girdi. Bu dönemde de önemini koruyan kent, MS 5. yüzyılda Sebaste piskoposluk merkezine bağlandı. Şehrin sembolü çifte attır. Yerleşimle ilgili son kayıtlar 12. yüzyıldan kalmadır.

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