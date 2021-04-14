Ürküten harita: 73 il kırmızı

Harita İstanbul’daki tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi. İstanbul’da her 100 bin kişide vaka sayısı 804.97. Şehirde artık bir haftada 124 bin 468 vaka var. Kırklareli 100 binde 882 ile en çok vaka görülen il oldu. Kırklareli’ni 100 binde 805 vaka ile İstanbul, 797 ile Çanakkale, 691 ile Yalova, 620 ile Tekirdağ takip etti. Ankara ise 419.6, İzmir’de 304.7 oldu. Şırnak, Hakkâri, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise en az vaka görülen iller. Şırnak’ta her 100 bin kişide vaka sayısı 32.17, Hakkâri’de 46.34, Van’da 61.69, Şanlıurfa’da 61.84, Mardin’de ise 63.6 oldu. Yeni tabloya göre hiç mavi il kalmazken bir il sarı, 7 il turuncu, 73 ilde kırmızı renkte oldu.

- Sarı: Şırnak

- Turuncu: Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Van.

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