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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ürküten harita: 73 il kırmızı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Ürküten harita: 73 il kırmızı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Haritaya göre 73 il tamamen kırmızıya döndü.

Harita İstanbul’daki tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi. İstanbul’da her 100 bin kişide vaka sayısı 804.97. Şehirde artık bir haftada 124 bin 468 vaka var. Kırklareli 100 binde 882 ile en çok vaka görülen il oldu. Kırklareli’ni 100 binde 805 vaka ile İstanbul, 797 ile Çanakkale, 691 ile Yalova, 620 ile Tekirdağ takip etti. Ankara ise 419.6, İzmir’de 304.7 oldu. Şırnak, Hakkâri, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise en az vaka görülen iller. Şırnak’ta her 100 bin kişide vaka sayısı 32.17, Hakkâri’de 46.34, Van’da 61.69, Şanlıurfa’da 61.84, Mardin’de ise 63.6 oldu. Yeni tabloya göre hiç mavi il kalmazken bir il sarı, 7 il turuncu, 73 ilde kırmızı renkte oldu.

- Sarı: Şırnak
- Turuncu: Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Van.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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