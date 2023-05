Üretici zarar etmeyecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mitingleri kapsamında dün önce Aydın’da ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Kütahya’da halka seslendi. 14 Mayıs'ta Türkiye'ye değişimi ve baharı getireceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:



“Değişime hazırsanız Bay Kemal de değişime hazır. Beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, bereketi, kardeşliği birlikte getireceğiz. Büyük sıkıntılarımız var biliyoruz. Kimse alın terinin karşılığını alamıyor biliyorum. Devletin iyi yönetilmediğini biliyorum ama tamamının çözümü var. Çözümün anahtarı sizde. Beraber çözeceğiz. Ayın 14'ünde bir bahar havası içinde dostlarınızla, komşularınızla, yakınlarınızla, özellikle de geçen dönemde AK Parti ve MHP'ye oy veren bir kardeşimizle sandığa giderek oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanırsanız beraber başarıyı yakalamış olacağız.



OYLARINIZI BÖLMEYİN



Hiçbir çiftçi, üretici asla zarar etmeyecek. Hakkı, hukuku teslim edeceğiz. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Çiftçinin ve esnafın aldığı kredilerin faizini sileceğiz. Ana parayı da makul taksitlerle karşılayacağız.



Gençler cumhurbaşkanlığı için de kime oy vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Oylarımızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki en rahat Bay Kemal’i eleştireceksiniz. Kimse kılınıza bile dokunmayacak.



TARİH YAZACAK



Devlet parti değildir. Parti ayrı, devlet ayrıdır. Siz devletin valisi, kaymakamısınız. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Parti memuru olmayacak. Gençlerin yurtdışında değil, Türkiye'de çalışmak için nasıl can attıklarını göreceksiniz. Gençlerimiz ve kadınlarımız tarih yazacak.



SANDIKLARA GÜVENİN



Aydın'ı, ovalarını, dağlarını biliyorum. Keşke Türkiye'nin her tarafı Aydın gibi bereketli olabilse. Çalışkan insanlarımız var ama üretemiyorlar maalesef, bunu düzelteceğim. Bütün Türkiye'de bereket olacak. Herkes çalışıp üretecek. Avantadan para alanlar kapı önüne konacak. Bütün sandıklara güvenin. Sandıklarda görevlimiz olacak ama vatandaşlarımız da okulların önünde bekleyecek.”

Türkiyede barışın hakim olmasını istediklerini belirten Karamollaoğlu da, “İftiraların sonu gelmeyecek. Yalanın sonu gelmeyecek. Ama siz gerçekleri görüyorsunuz” dedi.



Miting dönüşü Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu yan yana oturdukları seçim aracından yayınladıkları videoda Trabzon sokaklarında el ele seçim çalışması yapan partilerinin gençlik kollarından iki gencin fotoğrafını göstererek “Birleşe birleşe çoktan kazandık” dediler.

ENGELLİ AYLIKLARI İÇİN KANUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli aylık ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak bir kanun çıkaracaklarını belirterek, “Yardımları öyle Bay Kemal’in de iki dudağına bırakmayacak. Net kanun olacak” dedi. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yüksel Taşkın, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun vaatlerini şöyle paylaştı: “Evde engellisi olan veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek ve Aile Destekleri Sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak. Protez ve ortezlerin, SGK katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz. Akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.” (ANKARA)

KILIÇDAROĞLU’NDAN İNCE’YE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili kaset iddialarına sert tepki gösterdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı: “Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. İnce’ye yönelik iddialara, ‘Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme’ dedi.” Kılıçdaroğlu ayrıca gazeteci İsmail Saymaz’a da “Halil İbrahim soframız ona hep açıktır gelmek istiyorsa otursun yer soframıza, değişimi birlikte getirelim” diyerek İnce’ye çağrıda bulundu. Tele1 yayınında da özetle şunları söyledi: “Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir.



(Seçimlere müdahale iddiaları) YSK yayınlamayabilir, seçim sonuçlarını durdurabilirler. Biz her birisini tek tek yayınlayacağız. Vatandaşlar güven içinde gitsinler. Kazanacağımı o da kabul ediyor. Ne demek teslim etmez, nasıl teslim etmez. Halkın iradesi her şeyin üstündedir.” (ANKARA)

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN AĞABEYİNE VEDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybeden ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ (74), Eskişehir'de toprağa verildi. Önceki gün rahatsızlanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Özdağ'ın cenazesi, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne getirildi.

Cenazeye Kılıçdaroğlu ile eşinin yanı sıra Prof. Dr. Özdağ'ın oğlu Cenk Özdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı, ailenin yakınları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Özdağ'ın cenazesi, cemevinde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (Engin ÖZMEN - Oğuzhan KILIÇ / DHA)