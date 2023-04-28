Uranyum peletleri Akkuyu’da

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Rusya’dan önceki gece havayolu ile yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirilen uranyum peletlerinden oluşan nükleer yakıt, ilk etapta Adana Havalimanı’na getirildi.

3 TIR URANYUM GELDİ

3 TIR’a yüklenen uranyum peletleri Akkuyu NGS’ye taşındı. Koruyucu kaplarında ve sürekli radyasyon ölçümleri yapılarak taşınan peletlerin her biri 4.5 gram ağırlığında. Şu anda taze yakıt statüsünde olan uranyum peletleri elle tutulabildiği gibi herhangi bir güvenlik riski taşımıyor. Ama zarar görmemesi için koruyucuda muhafaza ediliyor. Yakıt olarak kullanılacak uranyum peletlerinin her biri 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer. 1 kilogram ağırlığında taşkömürü yakıldığında 7 kilovatsaat enerji, 1 kilogram doğal gaz yakıldığında 14 kilovatsaat enerji açığa çıkarken, 1 kilogram uranyumdan 620 bin kilovatsaat enerji elde edilebiliyor. Bu da kömürün yakılmasından elde edilen enerjinin 90 bin katı.

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YAKIT 4.5 YIL YETECEK

Uranyum peletlerinin 3.7 metre uzunluğundaki metal tüplere yerleştirilmesiyle yakıt çubukları, çubukların bir araya getirilmesiyle de yakıt demetleri oluşturulacak. Akkuyu’daki reaktörde 163 yakıt demeti olacak. uranyum peletleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından elektrik üretimi için yakıt elemanlarını üretmeye başlayacak. İşleme sokulmamış olan taze nükleer yakıtın güvenlik açısından herhangi bir tehlikesi bulunmazken, elektrik üretimi için kontrollü bir zincirleme reaksiyon gerektiriyor. Reaktöre yüklenen uranyum yakıtı yaklaşık 4.5 yıl boyunca çalışabiliyor.

ÖMRÜ 60 SENE

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak tesis sayesinde yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenecek. Akkuyu 60 yıl aralıksız elektrik üretecek. Reaktör ömrü gerek görülür ise 20 yıl daha uzatılabilecek. Böylece toplamda 80 yıllık bir kullanım ömrü olacak. Ayrıca üretilecek nükleer enerji sayesinde yıllık 35 milyon ton, 60 yılda toplam 2.1 milyar ton karbon emisyonu önlenecek.

ÖZEL ÖNLEMLER DEVREDE

Akkuyu ilk nükleer yakıtını alarak “nükleer tesis” hüviyetini kazandı. Nükleer yakıt gelmesi ile nükleer santral statüsü kazanan Akkuyu’da artık özel tedbirler devreye girecek. Zira, nükleer tesis statüsü uluslararası yüksek güvenlik tedbirleri gerektiriyor.