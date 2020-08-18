Marmara Bölgesi’ni sallayan 7.4 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde saatler 03.02’yi gösterdiğinde binlerce kişi çiçeklerle anma törenlerindeydi. Gölcük’teki deprem anıtında düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile vatandaşlar katıldı. Depremde hayatını kaybedenler için dua okunduktan sonra anıta çelenk bırakıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “21 yıl önce asrın felaketini yaşadık. Gecenin yarılarında, arabaların farlarının ışıklarında cenazelerimizi defnettik. Uzun zaman içerisinde tozla, çamurla, yağmurla mücadele ederek bugün yeniden mahmur ve geleceğe umutla bakan bir Gölcük inşa ettik” dedi.

KIZIM VE TORUNUM

Gölcük’teki 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde yapılan anmaya katılan Necdet Akgün depremde kızı ile torununu kaybettiğini anlattı:

“17 Ağustos 1999 tarihi nasılsa, aynıyım şimdi de. Hiçbir şey değişmedi. Kızım ile torunumu kaybettik. Buraya geldiğimiz zaman biraz kendimizi avutuyoruz. Sık sık da geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah´ın takdiri, mukadderatı. Eksiklik çekiliyor. Kavaklı´da oturuyorlardı. Ben İstanbul´da oturuyorum. Eşim de depremde kızımın yanındaydı. Onu da 52 saat sonra çıkardık.”

EVİMİZ ÇÖKTÜ

Depremde 18 yaşındaki oğlunu kaybeden İlyas Şentürk, "1999 depreminde evdeydik. Bina yıkıldı. Oğlum Hakan Şentürk, 18 yaşında vefat etti. Şehit verdik. O anki duygumuz neyse, şimdi 21’inci yılında da aynı. Cenab-ı Allah bundan sonra böyle acılar bize göstermesin. Şehit olan insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Evimiz çöktü. Ben rahatsız olduğum için annesiyle oğlum aynı odada, ranzada yatıyorlardı. Oğlumun biraz nefes darlığı da vardı. Zaten ilk vurduğunda bina çöktü. Ben 12 saat sonra çıktım. Eşimi de 2-3 saat sonra çıkardık. Rahmetliyi hastaneye götürdüğümde kalbi atıyordu. Ama hastanede vefat etti. Allah böyle acıları kimseye göstermesin" diye konuştu.

DUALARLA ANILDILAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, 17 Ağustos 1999 depreminin 21’inci yıldönümü nedeniyle Adapazarı Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği anma töreninde de hayatını kaybedenler için dua edildi. Yalova’da da felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçekler konuldu. Depremin İstanbul’da en büyük zarara verdiği Avcılar’da da anmaya katılanlar deprem anıtına çiçekler bıraktı. ERDOĞAN: DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.