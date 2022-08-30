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Ünsal Ban'ın kaçış planının detayları ortaya çıktı! Yunanistan'a gidecekti...

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#Ünsal Ban#Yunanistan#Kaçış
Ünsal Banın kaçış planının detayları ortaya çıktı Yunanistana gidecekti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 16:32

Muğla'nın Milas ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan ve Ankara’ya getirilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın kaçış planının detayları ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Ban'ın yurt dışına kaçış planının detayları ortaya çıktı.

Ünsal Banın kaçış planının detayları ortaya çıktı Yunanistana gidecekti...

Ankara istihbarat ve asayiş ekiplerince takip altında bulunan Ban’ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak, daha önce kullanmadığı başka araçla Muğla’ya doğru yola çıktığı belirlendi. Ban'ın, olası polis uygulamalarından kurtulmak için dağ yollarını kullandığı tespit edildi. Muğla'ya böyle ulaşan Ban'ın, 'Betina' isimli yat ile Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile istihbarat destekli operasyon sonucu yakalanması sağlandı.

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KAPTAN DA GÖZALTINDA

Öte yandan 'Betina'nın kaptanının, yatı Yunan kara sularında bırakarak 'Betina One' isimli, daha küçük sürat motoru ile Bodrum Marina'ya geldiği, Ünsal Ban'ı bu motor ile ülke kara sularında bulunan 'Betina'ya taşıyacağı belirlendi. Tespitler üzerine Ban’ın kaçış yapacağı, Malta bandıralı yatta görevli ve Ban’ın aile şirketinde SGK kaydı bulunan kaptan ile mürettebat da gözaltına alındı.

Hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaştığı, tehdit ve şantajda bulunduğu şikayeti olan ayrıca THK Üniversitesi’ni zarara uğratmaktan çok sayıda davası bulunan Ünsal Ban’ın, deniz yoluyla ev satın aldığı, bu sayede golden vize sahibi olduğu ve çocukları için de 3 hafta önce golden vize aldığı Yunanistan’a gideceği tespit edildi.

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#Ünsal Ban#Yunanistan#Kaçış

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