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Son dakika... THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı

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#Muğla#Milas#Ünsal Ban
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 13:39

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, deniz yoluyla yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

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AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, bir süre önce özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü olan eşi Ünsal Ban hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri Ünsal Ban’ı Muğla’nın Milas ilçesindeki yol kontrolünde, bir otomobilde gözaltına aldı. Ünsal Ban’ın deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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#Muğla#Milas#Ünsal Ban

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