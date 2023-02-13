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Ünsal Ban tahliye edildi

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#Ünsal Ban#Tahliye#Tutuklama
Ünsal Ban tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 18:17

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tahliye edildi.

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Sedat Peker'in, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, 9 Ağustos 2022'de, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili Ankara'da yapılan operasyonda ise Ban'ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K., baldızı Zeynep Naz H. ile evde bulunan 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ban, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 3 Eylül 2022'de tutuklandı.

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Ünsal Ban'ın bugün Ankara 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada taraf avukatlar ve mahkeme heyeti, hazır bulundu. Tutuklu Ünsal Ban hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.

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