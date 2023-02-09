Ünlüler sahada

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YARDIMLARI KÖYLERE ULAŞTIRDILAR

Arkadaşlarıyla birlikte Hatay’a giden Yağmur Atacan, gidiş amaçlarını paylaştığı bir videoyla açıkladı: “AFAD’dan aldığımız izinle yardıma gidiyoruz. Hedeflediğimiz yardım, bizden önce giden TIR’ların küçük köylere götüremediği paketleri ulaştırmak.” Oyuncu, yardımda bulunmak isteyenleri de uyardı: “Gerekli izinleri almadan yola çıkmayın. Trafik, iş makinelerinin, kepçelerin bölgeye gitmesini engelliyor. Yolları tıkamayın.”

Yağmur Atacan, gönderilen yardımları Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

İLK KOŞANLARDAN

Depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedelere yardım ulaştırmak için çalışan AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, afet bölgesine ilk koşanlardandı. Günlerdir uyumadığını söyleyen Levent, “Kendimi tanıyamıyorum artık, kaç gündür uykusuzum. Umarım her şey daha iyi olur, daha iyiye gider” dedi.

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AİLEM GÖÇÜK ALTINDA

Hatay’daki ailesinin yarısının göçük altında kaldığını açıklayan Uğur Aslan, yeğeniyle birlikte yardıma koştu. Oyuncu, yolda paylaştığı videoda şunları söyledi: “Memlekete varmaya çalışıyoruz. Abim, yengem, yeğenlerim, yeğenlerimin çocukları enkaz altında. Hiçbir yaşam belirtisi yok ama yine de ümidimizi yitirmemeye çalışıyoruz. Belki mucizelere tanıklık ederiz.”

MİNİBÜSLE YOLA ÇIKTI

Önceki gün sosyal medyada takipçilerinden yardım malzemesi isteyen Sermiyan Midyat, topladıklarını minibüsle bizzat götürdü: “Deprem bölgesine doğru yola çıktık. Yardımları ulaştırdıkça paylaşım yapacağım.”

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MUTFAK KURDU YEMEK YAPIYOR

Şef Mehmet Yalçınkaya, “MasterChef” yarışmacılarıyla birlikte Kahramanmaraş’ta mutfak kurdu. Depremzedeler için ekibiyle birlikte yemek hazırlayan Yalçınkaya, bölgede çalışabilecek durumda olan şeflerden de destek istedi.

HATAY YOLUNDA

Hayırsever işadamlarının da desteğiyle iki TIR dolusu tıbbi malzeme, yiyecek ve giyecek topladıklarını açıklayan Murat Kekilli, Hatay yolunda video paylaştı: “Malzemeleri İskenderun’daki koordinasyon merkezine gönderiyoruz. Biz de Hatay ve İskenderun’a doğru yola çıktık. Zor durumda olanlara yardımcı olacağız.”

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HOLLANDA’DA KAMPANYA BAŞLATTI

11 Şubat’taki konserini iptal eden rap’çi Murda, Hollanda’da yardım kampanyası başlattı: “10 bin Euro bağışlayarak kampanyayı başlatıyorum. Hep beraber destekte bulunalım. Hollanda’dan tedarik edeceğimiz çadır, battaniye gibi malzemeleri de Türkiye’ye ulaştırma çabası içerisinde olacağız.”

SEFERBER OLDULAR

YEMEK, ISITICI, İŞ MAKİNESİ...

Depremzede vatandaşlar için AFAD’a 1 milyon lira bağışta bulunan Bülent Ersoy ayrıca afet bölgesine 5 adet iş makinesi gönderdi.

Ebru Gündeş, AHBAP Derneği’ne 500 bin lira bağışta bulundu.

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Haluk Levent, Acun Ilıcalı’nın deprem bölgesine 100 TIR su göndereceğini, ayrıca 5 milyon liralık eşya desteği sözü verdiğini duyurdu.

Hatay’daki hekimlere sağlık malzemesi ulaştıracağını açıklayan Cem Yılmaz ayrıca Hatay Araştırma Hastanesi’nin bahçesine yemek kamyonu kurulmasını sağladı.

Yönetmen Ferzan Özpetek, cuma akşamı İtalya’da sahneleyeceği “Ferzaneide” adlı tek kişilik gösterisinden elde ettiği 200 bin lirayı AHBAP Derneği’ne bağışladı: “Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında.”

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Mustafa Sandal, deprem bölgesine 700 ısıtıcı gönderdi.

BİZZAT GÖTÜRDÜ

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Hatay’a gitti. “İnsanlara yetecek çadır olmadığı bilgisini orada bulunanlardan aldık. 5 araba gideceğiz” diyen Özdemir, ilaç ve çadır desteğinde bulunabileceklerden yardım istedi. Ekip, topladıkları tüm yardım malzemelerini araçlarına yükleyip yola çıktı.

DEPOLARI BOŞALTTI

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, memleketi Hatay için gözyaşları içinde paylaştığı bir videoyla yardım istemişti. Özdemir, restoranlarının depolarında bulunan tüm erzakı deprem bölgesine gönderdi.

BURÇİN ORHON

Burçin Orhon, Kuşadası’nda yardım topladı: “Kuşadası Kent Konseyi olarak Deprem bölgesine gidecek eşyaları ayırıp koliledik. Ama yapılacak çok iş var, eksikler çok. En önemli eksikler: Hijyenik ürünler, bebek bezi ve mama, battaniye, giysi, ısıtma gereçleri, bozulmayacak gıda ürünleri.”

BURCU BİRİCİK - SELMA ERGEÇ

“Camdaki Kız” dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik, rol arkadaşı Selma Ergeç’le birlikte Şişli Belediyesi’nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Biricik, “Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık” dedi.

HANDE DOĞANDEMİR

Kadıköy Belediyesi’ndeki çalışmalara destek veren Hande Doğandemir, yardımda bulunmak isteyenlerden ricada bulundu: “Yardım malzemelerini kategorilere göre ayırıp getirebilirseniz işimiz daha kolay olur.”

3 ŞEHRE 3 TIR

Ebru Yaşar, üç şehre üç TIR malzeme gönderdi: “Eminim herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtiyaçları gönderdim. TIR’larımız, malzemeleri AFAD’a teslim etmek üzere yola çıktı.”

BURAK BULUT VE KURTULUŞ KUŞ

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş da yardım toplayanlar arasındaydı. Şişli’de yardım malzemesi toplayan ikili, sosyal medya üzerinden sevenlerinden de destek istedi.

MERVE DİZDAR

İhtiyaç Haritası’na gönderilen yardımları DasDas Ataşehir’de kolileyenler arasında Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar da vardı.

NAGİHAN KARADERE

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve kapalı pazar alanında toplanan eşyaların paketlenmesine yardımcı olan Nagihan Karadere, yardım çağrısında bulundu: “Yığınla eşya var, paketlemek için yardım gerekiyor.”

NENEM BULUNDU

Hatay’daki akrabalarından haber alamadığını açıklayan Karsu, daha sonra “Nenem bulundu” paylaşımını yaptı. Hollanda’da yaşayan müzisyen ayrıca depremzedeler için yardım talep etti.

DEPREMZEDELER İÇİN ALIŞVERİŞTE

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, depremzedelere göndermek üzere önceki gün Akmerkez’deki bir mağazada büyük bir yardım kolisi hazırlattı.

FADİK SEVİN ATASOY

Fadik Sevin Atasoy, Şişli’deki Şehit Murat Demirci Ortaokulu’nda toplanan yardım malzemelerinin kolilenmesine yardımcı oldu: “Elinde avucunda ne varsa vermeye hazır, yüreği cesur ve güçlü bir milletiz biz. Umutsuzluğa izin vermeden sonuna kadar bir olmanın zamanıdır. Eli kolu tutanın, maddi manevi gücü olanın, aklıselim bir biçimde birleşmesi ve hareket etmesi gereken bir zamandayız.”

BRAVO GHEZZAL

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, önceki gün Akmerkez’deki bir mağazadan kışlık kıyafetler satın aldı. Polar, mont, bot ve farklı malzemelerden oluşan yardım kolileri hazırlatan Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, bunları depremzedelere ulaştırmak üzere ilgili merkezlere teslim etti.

YATAK VE ÇADIR ALDI

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia da depremzedeler için alışveriş yaparken görüntülendi. Futbolcunun şişme yatak, çadır ve erzak aldığı görüldü.

BURAK DENİZ

Burak Deniz, Kadıköy Belediyesi’nin yardım toplama alanındaki çalışmalara destek verdi. Oyuncu, kolilerin hazırlanmasına yardım etti.

İHTİYAÇ HARİTASI

Kurucuları arasında Mert Fırat’ın da yer aldığı İhtiyaç Haritası, depremzedelere 6 TIR malzeme gönderdi: “Bugün el birliğiyle 6 TIR’ı afet bölgesine gönderdik. Hep birlikte ayrıştırdık, saydık, koliledik ve paketledik. İhtiyaç Haritası sahadan gelen ihtiyaçları paylaşmaya devam edecek.”