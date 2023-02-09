Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ünlüler sahada

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Felaketi#Kahramanmaraş#Deprem
Ünlüler sahada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Deprem felaketi sonrası halk kenetlendi, gönüllü yardım ordusu seferber oldu. Çok sayıda ünlü isim enkaz altındakilere ulaşabilmek ve kurtarılanlara yardım edebilmek amacıyla bölgeye koştu, birçoğu da depremzedelere gönderilmek üzere toplanan eşyaları kolilemek için saatlerce çalıştı.

Haberin Devamı

YARDIMLARI KÖYLERE ULAŞTIRDILAR

Arkadaşlarıyla birlikte Hatay’a giden Yağmur Atacan, gidiş amaçlarını paylaştığı bir videoyla açıkladı: “AFAD’dan aldığımız izinle yardıma gidiyoruz. Hedeflediğimiz yardım, bizden önce giden TIR’ların küçük köylere götüremediği paketleri ulaştırmak.” Oyuncu, yardımda bulunmak isteyenleri de uyardı: “Gerekli izinleri almadan yola çıkmayın. Trafik, iş makinelerinin, kepçelerin bölgeye gitmesini engelliyor. Yolları tıkamayın.”

Ünlüler sahada

 Yağmur Atacan, gönderilen yardımları Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

İLK KOŞANLARDAN

Depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedelere yardım ulaştırmak için çalışan AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, afet bölgesine ilk koşanlardandı. Günlerdir uyumadığını söyleyen Levent, “Kendimi tanıyamıyorum artık, kaç gündür uykusuzum. Umarım her şey daha iyi olur, daha iyiye gider” dedi.

Haberin Devamı

Ünlüler sahada

AİLEM GÖÇÜK ALTINDA

Hatay’daki ailesinin yarısının göçük altında kaldığını açıklayan Uğur Aslan, yeğeniyle birlikte yardıma koştu. Oyuncu, yolda paylaştığı videoda şunları söyledi: “Memlekete varmaya çalışıyoruz. Abim, yengem, yeğenlerim, yeğenlerimin çocukları enkaz altında. Hiçbir yaşam belirtisi yok ama yine de ümidimizi yitirmemeye çalışıyoruz. Belki mucizelere tanıklık ederiz.”

Ünlüler sahada

MİNİBÜSLE YOLA ÇIKTI

Önceki gün sosyal medyada takipçilerinden yardım malzemesi isteyen Sermiyan Midyat, topladıklarını minibüsle bizzat götürdü: “Deprem bölgesine doğru yola çıktık. Yardımları ulaştırdıkça paylaşım yapacağım.”

Ünlüler sahada

Haberin Devamı

MUTFAK KURDU YEMEK YAPIYOR

Şef Mehmet Yalçınkaya, “MasterChef” yarışmacılarıyla birlikte Kahramanmaraş’ta mutfak kurdu. Depremzedeler için ekibiyle birlikte yemek hazırlayan Yalçınkaya, bölgede çalışabilecek durumda olan şeflerden de destek istedi.

Ünlüler sahada

HATAY YOLUNDA

Hayırsever işadamlarının da desteğiyle iki TIR dolusu tıbbi malzeme, yiyecek ve giyecek topladıklarını açıklayan Murat Kekilli, Hatay yolunda video paylaştı: “Malzemeleri İskenderun’daki koordinasyon merkezine gönderiyoruz. Biz de Hatay ve İskenderun’a doğru yola çıktık. Zor durumda olanlara yardımcı olacağız.”

Ünlüler sahada

Haberin Devamı

HOLLANDA’DA KAMPANYA BAŞLATTI

11 Şubat’taki konserini iptal eden rap’çi Murda, Hollanda’da yardım kampanyası başlattı: “10 bin Euro bağışlayarak kampanyayı başlatıyorum. Hep beraber destekte bulunalım. Hollanda’dan tedarik edeceğimiz çadır, battaniye gibi malzemeleri de Türkiye’ye ulaştırma çabası içerisinde olacağız.”

Ünlüler sahada

SEFERBER OLDULAR

YEMEK, ISITICI, İŞ MAKİNESİ...

Depremzede vatandaşlar için AFAD’a 1 milyon lira bağışta bulunan Bülent Ersoy ayrıca afet bölgesine 5 adet iş makinesi gönderdi.

Ünlüler sahada

Ebru Gündeş, AHBAP Derneği’ne 500 bin lira bağışta bulundu.

Haberin Devamı

Ünlüler sahada

Haluk Levent, Acun Ilıcalı’nın deprem bölgesine 100 TIR su göndereceğini, ayrıca 5 milyon liralık eşya desteği sözü verdiğini duyurdu.

Ünlüler sahada

Hatay’daki hekimlere sağlık malzemesi ulaştıracağını açıklayan Cem Yılmaz ayrıca Hatay Araştırma Hastanesi’nin bahçesine yemek kamyonu kurulmasını sağladı.

Ünlüler sahada

Yönetmen Ferzan Özpetek, cuma akşamı İtalya’da sahneleyeceği “Ferzaneide” adlı tek kişilik gösterisinden elde ettiği 200 bin lirayı AHBAP Derneği’ne bağışladı: “Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında.”

Haberin Devamı

Ünlüler sahada

Mustafa Sandal, deprem bölgesine 700 ısıtıcı gönderdi.

Ünlüler sahada

BİZZAT GÖTÜRDÜ

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Hatay’a gitti. “İnsanlara yetecek çadır olmadığı bilgisini orada bulunanlardan aldık. 5 araba gideceğiz” diyen Özdemir, ilaç ve çadır desteğinde bulunabileceklerden yardım istedi. Ekip, topladıkları tüm yardım malzemelerini araçlarına yükleyip yola çıktı.

Ünlüler sahada

DEPOLARI BOŞALTTI

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, memleketi Hatay için gözyaşları içinde paylaştığı bir videoyla yardım istemişti. Özdemir, restoranlarının depolarında bulunan tüm erzakı deprem bölgesine gönderdi.

Ünlüler sahada

BURÇİN ORHON

Burçin Orhon, Kuşadası’nda yardım topladı: “Kuşadası Kent Konseyi olarak Deprem bölgesine gidecek eşyaları ayırıp koliledik. Ama yapılacak çok iş var, eksikler çok. En önemli eksikler: Hijyenik ürünler, bebek bezi ve mama, battaniye, giysi, ısıtma gereçleri, bozulmayacak gıda ürünleri.”

Ünlüler sahada

BURCU BİRİCİK - SELMA ERGEÇ

“Camdaki Kız” dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik, rol arkadaşı Selma Ergeç’le birlikte Şişli Belediyesi’nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Biricik, “Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık” dedi.

Ünlüler sahada

HANDE DOĞANDEMİR

Kadıköy Belediyesi’ndeki çalışmalara destek veren Hande Doğandemir, yardımda bulunmak isteyenlerden ricada bulundu: “Yardım malzemelerini kategorilere göre ayırıp getirebilirseniz işimiz daha kolay olur.”

Ünlüler sahada

3 ŞEHRE 3 TIR

Ebru Yaşar, üç şehre üç TIR malzeme gönderdi: “Eminim herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtiyaçları gönderdim. TIR’larımız, malzemeleri AFAD’a teslim etmek üzere yola çıktı.”

Ünlüler sahada

BURAK BULUT VE KURTULUŞ KUŞ

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş da yardım toplayanlar arasındaydı. Şişli’de yardım malzemesi toplayan ikili, sosyal medya üzerinden sevenlerinden de destek istedi.

Ünlüler sahada

MERVE DİZDAR

İhtiyaç Haritası’na gönderilen yardımları DasDas Ataşehir’de kolileyenler arasında Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar da vardı.

Ünlüler sahada

NAGİHAN KARADERE

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve kapalı pazar alanında toplanan eşyaların paketlenmesine yardımcı olan Nagihan Karadere, yardım çağrısında bulundu: “Yığınla eşya var, paketlemek için yardım gerekiyor.”

Ünlüler sahada

NENEM BULUNDU

Hatay’daki akrabalarından haber alamadığını açıklayan Karsu, daha sonra “Nenem bulundu” paylaşımını yaptı. Hollanda’da yaşayan müzisyen ayrıca depremzedeler için yardım talep etti.

Ünlüler sahada

DEPREMZEDELER İÇİN ALIŞVERİŞTE

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, depremzedelere göndermek üzere önceki gün Akmerkez’deki bir mağazada büyük bir yardım kolisi hazırlattı.

Ünlüler sahada

FADİK SEVİN ATASOY

Fadik Sevin Atasoy, Şişli’deki Şehit Murat Demirci Ortaokulu’nda toplanan yardım malzemelerinin kolilenmesine yardımcı oldu: “Elinde avucunda ne varsa vermeye hazır, yüreği cesur ve güçlü bir milletiz biz. Umutsuzluğa izin vermeden sonuna kadar bir olmanın zamanıdır. Eli kolu tutanın, maddi manevi gücü olanın, aklıselim bir biçimde birleşmesi ve hareket etmesi gereken bir zamandayız.”

Ünlüler sahada

BRAVO GHEZZAL

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, önceki gün Akmerkez’deki bir mağazadan kışlık kıyafetler satın aldı. Polar, mont, bot ve farklı malzemelerden oluşan yardım kolileri hazırlatan Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, bunları depremzedelere ulaştırmak üzere ilgili merkezlere teslim etti.

Ünlüler sahada

YATAK VE ÇADIR ALDI

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia da depremzedeler için alışveriş yaparken görüntülendi. Futbolcunun şişme yatak, çadır ve erzak aldığı görüldü.

Ünlüler sahada

BURAK DENİZ

Burak Deniz, Kadıköy Belediyesi’nin yardım toplama alanındaki çalışmalara destek verdi. Oyuncu, kolilerin hazırlanmasına yardım etti.

Ünlüler sahada

İHTİYAÇ HARİTASI

Kurucuları arasında Mert Fırat’ın da yer aldığı İhtiyaç Haritası, depremzedelere 6 TIR malzeme gönderdi: “Bugün el birliğiyle 6 TIR’ı afet bölgesine gönderdik. Hep birlikte ayrıştırdık, saydık, koliledik ve paketledik. İhtiyaç Haritası sahadan gelen ihtiyaçları paylaşmaya devam edecek.”

Ünlüler sahada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem Felaketi#Kahramanmaraş#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde dördüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 391... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde dördüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 391... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistandan duygulandıran yayın

Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistan'dan duygulandıran yayın

#Deprem
Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu

Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu?

#Kahramanmaraş Depremi