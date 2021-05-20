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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ünlü sopranodan balkonda konser

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Ünlü sopranodan balkonda konser

Emekli opera sanatçısı 83 yaşındaki soprano Remziye Alper, pandemi günlerinde, geçen yıl 23 Nisan’da evinin balkonundan verdiği konseri bu kez de öğrencisi Sevinç Yıldız ile birlikte 19 Mayıs’ta tekrarladı.

Kırım doğumlu olan Remziye Alper, 2. Dünya Savaşı’nda 4 yaşında Türkiye’ye gelmek için ailesi ile yola çıktı. Almanlarla yola çıkan Alper ve ailesi Rusların yolları kapatması nedeniyle Türkiye’ye gelemeyip Almanya’ya, oradan da Avusturya’ya gitti. 1948’de Türkiye’ye gelen ve opera eğitimi alan Alper, emekli olduktan sonra da evinde verdiği derslerle öğrenci yetiştirdi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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