Ünlü sopranodan balkonda konser

Kırım doğumlu olan Remziye Alper, 2. Dünya Savaşı’nda 4 yaşında Türkiye’ye gelmek için ailesi ile yola çıktı. Almanlarla yola çıkan Alper ve ailesi Rusların yolları kapatması nedeniyle Türkiye’ye gelemeyip Almanya’ya, oradan da Avusturya’ya gitti. 1948’de Türkiye’ye gelen ve opera eğitimi alan Alper, emekli olduktan sonra da evinde verdiği derslerle öğrenci yetiştirdi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara