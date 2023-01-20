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Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti

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#Goran Bregovic#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 22:57

Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında sahne aldı. Bregovic, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti.

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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen 2023 Roman Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 'Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' temasıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Programa, Suzan Kardeş, Alişan, Kibariye, Kobra Murat, Goran Bregoviç, Serkan Çağrı, Yücel Arzen gibi sanatçılar da katıldı.

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Goran Bregovic etkinlikte, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı. Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar Yücel Arzen, Goran Bregovic, Orhan Şallıel ve Muhammed Yıldırır'a da Mustafa Kandıralı'nın taş plaklarını hediye etti. 

 

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#Goran Bregovic#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı

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