Ünlü ressama ‘sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ şikâyeti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre Tasarım Fakültesi Çizgi Film Animasyon mezunu olan dijital tasarımcı H.A., son 3 yıldır değerli sanat eserlerini yakından takip ederek kendi koleksiyonunu oluşturuyordu. Ünlü çağdaş ressam İlyas Ergin İnan’ın 2011 yapımı ‘Dosta Selam’ isimli tablosunu satın almak için 8 Kasım 2023’te bir sanat galerisine giden H.A., orijinal olduğunu sandığı bu tabloyu 100 bin liraya satın aldı. İddiaya göre H.A., eseri aldıktan sonra ressam İlyas Ergin İnan’a ait eserlerin çoğunun değiştirildiğini öğrendi. Büyük panik yaşayan H.A., satın aldığı eserin fotoğrafını ressam arkadaşlarına ve bilirkişilere gönderdi. Arkadaşları ve bilirkişiler de İlyas Ergin İnan imzası olmasına rağmen eserin sahte olduğunu söyledi. Bilirkişiye de başvuran H.A., satın aldığı eserin kopya olduğunu öğrendi. İlyas Ergin İnan’ın resim eserlerinde sahteciliğin uzun süredir var olduğunu belirten H.A., “İlyas Ergin İnan’ın yanında yardımcı veya bahçıvan olarak çalışan Serkan Kaluk isimli şahsın para kazanma hırsıyla baskı olan eserlere elle ve boyayla müdahale edip orijinal esermiş gibi satışa sunduğunu ve bu yolla yüksek kazanç elde etmiş olabileceğini öğrendim. Serkan Kaluk, eğitim ve donanım itibarıyla sanatçı olmamasına rağmen, İlyas Ergin İnan’ın yaşlılığından ve unutkanlık hastalığından faydalanarak eserlerde tahrifat yapmakta ve eserleri gerçekmiş gibi yüksek fiyatlara satmaktadır. Bu nedenle ressam İlyas Ergin İnan ile yardımcısı Serkan Kaluk’tan şikâyetçiyim” dedi.

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