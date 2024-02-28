Ünlü mimar taciz mağduru

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, ünlü iç mimar Esra Kazmirci ile Ahmet Turan A. ticari iş sebebiyle tanışıyordu. İddiaya göre, Ahmet Turan A., ünlü mimarı takıntı haline getirdi ve sürekli aramaya başladı. Ahmet Turan A., ünlü mimarın Beşiktaş’ta bulunan işyerinin önünden sürekli geçerek ısrarlı takipte bulundu ve zorla içeri girmeye çalıştı. Ahmet Turan A., Esra Kazmirci’ye gönderdiği mesajlarda, ‘İşini bırakacaksın, bırakmazsan başına geleceklere katlanmak zorundasın... Bu evi dar ederim, sen benim kadınım olacaksın. Seni p.....k, sümsük Sülo’ya yâr etmeyeceğim’ diyerek hakaret, cinsel taciz ve tehditlerde bulundu.



DAHA SONRA EŞİNİ HEDEF ALDI



Kazmirci, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ahmet Turan A. hakkında ‘kadına karşı tehdit, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ısrarlı takip ve cinsel taciz’ suçlarından 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ahmet Turan A.’nın, bu defa eşi Süleyman Kazmirci’yi hedef aldığını iddia eden Esra Kazmirci yeniden savcılığa suç duyurusunda bulundu.