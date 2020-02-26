MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü iş adamının oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay!
GeriGündem Ünlü iş adamının oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Ünlü iş adamının oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü iş adamının oğlunun intiharı ile ilgili kahreden detay!
Abone Olgoogle-news

Sarıyer’de, işadamı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını arayarak, “Babacığım seni çok seviyorum.” dedikten sonra dedesine ait tabancayla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki işadamı Ali Armağan’a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, “Babacığım seni çok seviyorum.” diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi.

A.M.A’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti
Ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle