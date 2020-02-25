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Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

İstanbul'da ünlü iş adamının oğlu intihar etti

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İstanbul Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait villada intihar etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı.

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  • Ünlü iş adamının villasında intihar
  • Ünlü iş adamının villasında intihar
  • Ünlü iş adamının villasında intihar
  • Ünlü iş adamının villasında intihar
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Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı.  A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

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