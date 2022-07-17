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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı

#Fen Bilimleri#Nazmi Arıkan#Ufuk Akçekaya
Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı

Son dakika... Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, 'planlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Kan donduran cinayetle ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alınmıştı.

Jandarma özel ekipleri, arazide yaptıkları aramada üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. 120 saatlik kamera kayıtlarının incelendiği olayda, Akçekaya’nın cinayeti daha önceden tasarladığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi Akçekaya'nın 11 Temmuz'da İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, bir taksiyle Karainebeyli köyüne giderek çiftlik evinde keşif yapıp cinayeti planladığı ve bir gün sonra da Nazmi Arıkan'ı 47, Şerif Eker'i ise 66 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

Jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söyleyen Akçekaya, mahkemece "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı
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#Fen Bilimleri#Nazmi Arıkan#Ufuk Akçekaya

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