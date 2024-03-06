Ünlü çiftin 17 yaşındaki oğlu 5 kişiyi ezdi... Annesi böyle Mısır’a kaçırdı

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Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) ve arkadaşları Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) geçen cuma günü saat 23.30 sıralarında 3 ATV aracıyla İstanbul Eyüpsultan’da Belgrad Ormanı yönünde ilerliyordu. Bu sırada ATV’lerden biri arızalandı. Acı, yoldan geçen araçlara uyarı amaçlı bir ATV aracının ışıklarını yaktı. Acı ve arkadaşları arızalanan araçla ilgilenirken bir anda lüks cip kendilerine çarptı. 5 arkadaş çarpmanın etkisiyle ormanlık alana savruldu. Cip ise sulama kanalına girerek durabildi. Kazada Oğuz Murat Acı ve arkadaşları Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı. Oğuz Murat Acı hastanede hayatını kaybetti. Tahsin Arslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’dan geriye bu aile fotoğrafı kaldı.

INTERPOL’E BAŞVURULACAK

Yaralıların bir aracın gelerek kendilerine çarpan sürücüyü kaçırdığını söylemesi üzerine polis araştırma başlattı. Bölgedeki kamera görüntüleri toplandı. Araştırmada, ünlü estetisyen Bülent Cihantimur ile boşandığı eşi yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğulları T.’nin lüks cipi kullandığı tespit edildi. T.’yi, annesi Eylem Tok’un kaçırdığı belirlendi. Tok’un kazanın ardından saat 02.00’de İstanbul Havalimanı’na oğlu ile geldiği, saat 03.00’de işlemlerini yaptırdığı ve 04.30’da da oğluyla uçağa binerek Mısır’a kaçırdığı saptandı. Polis, anne ve oğlunu A.C.S. adlı bir kadının da yolcu ettiğini tespit etti. Anne ve oğluna yakalama kararı çıkarıldı, Interpol’e kırmızı bülten başvurusunun da yapılacağı belirtildi.

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T.’nin kullandığı lüks aracın baba Bülent Cihantimur ’un sahibi olduğu şirkete ait olduğu belirtildi.

‘DÖNÜP TESLİM OLACAĞIZ’

Anne Eylem Tok gönderdiği açıklamada “Timur her gün ‘Lütfen Türkiye’ye dönelim ve cezam ne ise çekeyim’ diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Dönüp doğru olanı yapacağız, adalete teslim olacağız” diyerek özür diledi.

‘AŞIRI SÜRATLİYDİ’

Kaza sırasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan kayınbiraderi Süleyman Arslan kazayı şöyle anlattı: “Biz ATV’nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, ‘ATV’leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar’ dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Bir araç ile kaçmışlar.”

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T. bu lüks araçla 5 kişinin arasına daldı.