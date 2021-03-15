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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da karıştığı ölümlü kazada flaş gelişme: Kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı

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Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da karıştığı ölümlü kazada flaş gelişme: Kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı

Antalya'da armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da karıştığı kazada Buğra Yorulmaz hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu otomobili kullanan kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki 34 BK 0999 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. 06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı.

Kazada, 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Yorulmaz ile diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu hastaneye kaldırıldı. Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun da karıştığı ölümlü kazada flaş gelişme: Kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı
ARMATÖRÜN KUZENİ TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavileri tamamlanan Bilal Kadayıfçıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, bugün emniyet müdürlüğünde ifade verdi. Diğerleri ifadelerinin ardından emniyet müdürlüğünden ayrılırken, Metin Kadayıfçıdoğlu adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkan Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı.

Buğra Yorulmaz'ın cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kırık bacağından dolayı ameliyat edilen Murat Yorulmaz'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun da karıştığı ölümlü kazada flaş gelişme: Kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu tutuklandı

Buğra Yorulmaz hayatını kaybetmişti

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun karıştığı kazada ölü ve yaralılar var
Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

 

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