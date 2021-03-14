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HaberlerGündem HaberleriÜnlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
GeriGündem Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

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Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı. Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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  • Armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
  • Armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
  • Armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
  • Armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlunun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

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