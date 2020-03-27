Üniversiteye giriş sınavı 25-26 Temmuz’da

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün bir basın toplantısı düzenleyerek üniversitelerle ve sınavlarla ilgili aldıkları yeni kararları açıkladı. “Üniversite kampuslarını kapattık uzaktan eğitim devam ediyor” diyen YÖK Başkanı Saraç’ın açıklamaları ana hatlarıyla şöyle:

*“YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkânlarıyla sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Üniversitelerimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum söz konusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız.

ÖRGÜN EĞİTİME ARA

*Kampuslarda rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru olanı. Bu konuda üniversitelerimiz gerekli tedbirleri alacak. Bizler de biliyoruz ki, uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin alternatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamı Fakat yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sonuna kadar istifade etmek istiyoruz. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Önceliğin insan sağlığı olduğunun, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığının bilinmesi gerekiyor.

DİNGİN ZİHİNLE HAZIRLANSINLAR

YKS’nin, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamam. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımız.”

ADAYLARIMIZ RAHAT OLSUN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de dün yaptığı sosyal medya paylaşımında şu mesajı verdi: “Değerli adaylarımız, 2020-YKS, 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacaktır. TYT 25 Temmuz, AYT ve YDT 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. YKS tarihlerininin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.”